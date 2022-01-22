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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları

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Şarkılar Bizi Söyler konukları yeni bölüm tarihine kısa bir süre kala belli oldu. Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” 22 Ocak Cumartesi akşamı 33. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları

1/3Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler İşte Şarkılar Bizi Söylerin bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler 33. Bölüm Fragmanıyla bu haftanın konukları açıklandı. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, İzel şarkıları söylenecek. Programa bu hafta İzel, Atakan Çelik, Safa Sarı ve Kutsi konuk oluyor.

2/3Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler İşte Şarkılar Bizi Söylerin bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler en son 15 Ocak Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşmuştu. Her hafta farklı bir konseptle izleyici karşısına çıkan programda “Sibel Can Şarkıları” konseptli programın açılışı “Bence Talih” şarkısıyla yapılmıştı.

3/3Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler İşte Şarkılar Bizi Söylerin bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in geçtiğimiz haftaki konukları, pop müziğin güçlü yorumcusu Serdar Ortaç, usta bestekâr ve gitar virtüözü Bülent Özdemir ve pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl olmuştu.

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