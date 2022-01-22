Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler 33. Bölüm Fragmanıyla bu haftanın konukları açıklandı. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, İzel şarkıları söylenecek. Programa bu hafta İzel, Atakan Çelik, Safa Sarı ve Kutsi konuk oluyor.