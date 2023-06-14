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Şarkılar Bizi Söyler sezon finali ne zaman, nerede olacak? Şarkılar Bizi Söyler deprem bölgesi yardım gecesi ile sezon finali yapıyor!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 11:59

Kanal D ekranlarının sevilen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler sezon finali 2023 çok yakında ekranlara gelecek. Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun'la birlikte gecenin tüm geliri depremzedelere bağışlanacak. Şarkılar Bizi Söyler sezon finali konserleri satışa sunuldu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler sezon finali ne zaman, nerede? İşte Şarkılar Bizi Söyler sezon finali bilgileri...

1/3Şarkılar Bizi Söyler sezon finali ne zaman, nerede olacak Şarkılar Bizi Söyler deprem bölgesi yardım gecesi ile sezon finali yapıyor

Kanal D’nin yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler sezon finali yapıyor. Canlı yayınla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler sezon finali tüm geliri depremzedelere bağışlanacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler sezon finali ne zaman, nerede yapılacak? İşte, Şarkılar Bizi Söyler sezon finali deprem bölgesi yardım gecesi detayları...

2/3ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SEZON FİNALİ NE ZAMAN

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler’in deprem bölgesine yardım amaçlı düzenlenen sezon finali bölümü 17 Haziran Cumartesi akşamı canlı yayınla Kanal D’de…

3/3ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SEZON FİNALİ NEREDE OLACAK

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SEZON FİNALİ NEREDE OLACAK?

Şarkılar Bizi Söyler’in Kuruçeşme Açıkhava’da gerçekleşecek olan bu çok özel bölümünde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici kendi repartuarlarında yer alan sevilen şarkıları söyleyecek. Gece boyunca Boğaz’ın ışıkları altında Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Pop Müziği’nin en güzel şarkıları söylenecek.

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#Şarkılar Bizi Söyler Sezon Finali#Şarkılar Bizi Söyler#Şarkılar Bizi Söyler Sezon Finali Nerede