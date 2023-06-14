Şarkılar Bizi Söyler sezon finali ne zaman, nerede olacak? Şarkılar Bizi Söyler deprem bölgesi yardım gecesi ile sezon finali yapıyor!

Kanal D’nin yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler sezon finali yapıyor. Canlı yayınla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler sezon finali tüm geliri depremzedelere bağışlanacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler sezon finali ne zaman, nerede yapılacak? İşte, Şarkılar Bizi Söyler sezon finali deprem bölgesi yardım gecesi detayları...