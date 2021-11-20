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Televizyon
Haber Giriş: 20 Kasım 2021 - 19:13 | 

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, yeni bölüm ne zaman? İşte 20 Kasım Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu. Kanal D'de cumartesi akşamları ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler'de birbirinden ünlü isimler bu akşam da keyif dolu şarkılara ses verecek. Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede buluşturan Şarkılar Bizi Söyler'de 20 Kasım Cumartesi akşamı Arabesk şarkılar rüzgarı esecek. Peki, Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimler? İşte, 20 Kasım Şarkılar Bizi Söyler'in konukları.

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Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Her hafta ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam yine birbirinden ünlü isimler efsane şarkılara yorum katacak. Şarkılar Bizi Söyler'in 20 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde Bülent Serttaş, Ceylan, Altay ve Berdan Mardini yer alacak.
2ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI KİMLER

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde en sevilen Arabesk şarkılar seslendirilecek. Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Bülent Serttaş, Ceylan, Altay ve Berdan Mardini bulunuyor. Ünlü isimler seslendirdikleri şarkılar ile ekran başındakileri müziğe doyuracak.
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Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!
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