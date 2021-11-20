Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, yeni bölüm ne zaman? İşte 20 Kasım Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in konukları

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Her hafta ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam yine birbirinden ünlü isimler efsane şarkılara yorum katacak. Şarkılar Bizi Söyler'in 20 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde Bülent Serttaş, Ceylan, Altay ve Berdan Mardini yer alacak.