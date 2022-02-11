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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları belli oldu

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Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları yeni bölüm fragmanıyla ortaya çıktı. Her hafta farklı bir konseptle ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Levent Yüksel şarkıları söylenecek. Peki, Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları kimler? İşte 11 Şubat Şarkılar Bizi Söyler konukları...

1/3Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler Şarkılar Bizi Söylerin bu haftaki konukları belli oldu

Kanal D ekranında yayımlanan sevilen yarışma programı Şarkılar Bizi Söyler her hafta değerli konukları ve yepyeni konsepti ile ekrana gelmeye devam ediyor. Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler 36. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

2/3Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler Şarkılar Bizi Söylerin bu haftaki konukları belli oldu

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Levent Yüksel şarkıları söylenecek. Programa bu hafta Levent Yüksel ve Büşra Pekin konuk olacak.

3/3Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler Şarkılar Bizi Söylerin bu haftaki konukları belli oldu

Şarkılar Bizi Söyler'in geçtiğimiz haftaki bölümünde Arabesk şarkıları söylendi. Programa bu hafta Ayhan Aşan, Tuğçe Tayfur, Ümit Yaşar, Cevher ve Sefa Doğanay konuk oldu.

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