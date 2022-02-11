Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları belli oldu

Kanal D ekranında yayımlanan sevilen yarışma programı Şarkılar Bizi Söyler her hafta değerli konukları ve yepyeni konsepti ile ekrana gelmeye devam ediyor. Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler 36. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Levent Yüksel şarkıları söylenecek. Programa bu hafta Levent Yüksel ve Büşra Pekin konuk olacak.
Şarkılar Bizi Söyler'in geçtiğimiz haftaki bölümünde Arabesk şarkıları söylendi. Programa bu hafta Ayhan Aşan, Tuğçe Tayfur, Ümit Yaşar, Cevher ve Sefa Doğanay konuk oldu.