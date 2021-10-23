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Televizyon
Haber Giriş: 23 Ekim 2021 - 18:53 | 

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte 23 Ekim Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları yeni bölüm öncesinde belli oldu. Her hafta cumartesi akşamları ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler'de birbirinden ünlü isimler bu akşam da izleyenleri müziğe doyuracak. Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede buluşturan eğlence dolu programın bu haftaki bölümünde “Arabesk Gecesi” konseptli bir gece yaşanacak. Peki, 23 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte, Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları.

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Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alacak. “Arabesk Gecesi” konseptli yaşanacak bu gecede, unutulmaz şarkılara yaptıkları eşsiz yorumlarıyla Rubato, Türk Pop Müziği’nin güçlü vokali Melek Mosso, müzik dünyasının parlayan yıldızı Bilal Sonses konuk olacak. Şarkılar Bizi Söyler'in 23 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde bu akşam müzik dolu anlar yaşatacak.

2ŞARKILAR BİZİ SÖYLERİN KONUKLARI BELLİ OLDU

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUKLARI BELLİ OLDU

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Rubato, Melek Mosso, Bilal Sonses bulunuyor. Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta, Arabesk gecesi yaşanacak.

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Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren program, her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

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