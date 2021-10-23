Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte 23 Ekim Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alacak. “Arabesk Gecesi” konseptli yaşanacak bu gecede, unutulmaz şarkılara yaptıkları eşsiz yorumlarıyla Rubato, Türk Pop Müziği’nin güçlü vokali Melek Mosso, müzik dünyasının parlayan yıldızı Bilal Sonses konuk olacak. Şarkılar Bizi Söyler'in 23 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde bu akşam müzik dolu anlar yaşatacak.