Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte 13 Kasım Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarının isimleri
Şarkılar Bizi Söyler konukları programın yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile belli oldu. Her cumartesi akşamı Kanal D'de ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta "Karışık Kaset" konsepti ile birbirinden ünlü isimler seslendirdikleri şarkılar ile ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimler? İşte, 13 Kasım Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuları.
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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları ile bu akşam da ekranlarda müzik şöleni yaşanacak. Müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki bölümünde "Karışık Kaset" şarkıları seslendirilecek. İlgiyle izlenen programa bu hafta Yılmaz Erdoğan, Ceylan Ertem, Kalben ve Gripin konuk olacak.
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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?
Şarkılar Bizi Söyler 13 Kasım tarihli bölümü konukları arasında Yılmaz Erdoğan, Ceylan Ertem, Kalben ve Gripin yer alıyor.
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Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren program, her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…