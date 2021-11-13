Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte 13 Kasım Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarının isimleri

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları ile bu akşam da ekranlarda müzik şöleni yaşanacak. Müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki bölümünde "Karışık Kaset" şarkıları seslendirilecek. İlgiyle izlenen programa bu hafta Yılmaz Erdoğan, Ceylan Ertem, Kalben ve Gripin konuk olacak.