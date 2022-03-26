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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, hangi isimler var? İşte 26 Mart Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları

#Şarkılar Bizi Söyler#Televizyon#Sibel Can

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları belli oldu. Fantezi müziğin buğulu sesi Sibel Can ve Hakan Altun’un eşsiz yorumları ve usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler 26 Mart Cumartesi akşamı "Arabesk Şarkılar" gecesi ile sevenlerinin karşısına çıkacak. 42. bölümü ile yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'de yine birbirinden ünlü isimler seslendirdikleri şarkılar ile izleyenleri müziğe doyuracak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, hangi isimler var? İşte, 26 Mart Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuları.

1/4Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, hangi isimler var İşte 26 Mart Cumartesi Şarkılar Bizi Söylerin bu akşamki konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? sorusu izleyenlerin gündemine geldi. Sibel Can ve Hakan Altun’un şarkılarıyla, Hüsnü Şenlendirici’nin ise klarneti ile izleyiciye unutulmaz anlar yaşattığı Şarkılar Bizi Söyler bu hafta da Kanal D ekranından evlere müzik ziyafeti taşıyacak. 26 Mart Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında Cengiz İmren, Kader ve Cansever yer alıyor.

2/4ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Arabesk Şarkılar" gecesi yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Cengiz İmren, Kader ve Cansever oluyor.

3/4Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, hangi isimler var İşte 26 Mart Cumartesi Şarkılar Bizi Söylerin bu akşamki konukları

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 26 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

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#Şarkılar Bizi Söyler#Televizyon#Sibel Can