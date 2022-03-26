Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, hangi isimler var? İşte 26 Mart Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? sorusu izleyenlerin gündemine geldi. Sibel Can ve Hakan Altun’un şarkılarıyla, Hüsnü Şenlendirici’nin ise klarneti ile izleyiciye unutulmaz anlar yaşattığı Şarkılar Bizi Söyler bu hafta da Kanal D ekranından evlere müzik ziyafeti taşıyacak. 26 Mart Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında Cengiz İmren, Kader ve Cansever yer alıyor.