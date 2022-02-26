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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, hangi isimler var? 26 Şubat Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları

#Şarkılar Bizi Söyler#Televizyon#Kanal D

Şarkılar Bizi Söyler konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Kanal D ekranlarında cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta da birbirinden ünlü isimler seslendirdikleri şarkılar ile ekran başındakileri müziğe doyuracak. Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı programda, bu hafta Türkü Gecesi yaşanacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte, 26 Şubat Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları ve detaylar.

1/4Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, hangi isimler var 26 Şubat Şarkılar Bizi Söylerin bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde türkü şöleni yaşanacak. Her cumartesi akşamı izleyenlere keyifli anlar yaşatan programda bu akşam birbirinden ünlü isimler en sevilen şarkıları seslendirecek. Programda bu hafta Mahmut Tuncer ve Latif Doğan yer alacak.

2/4ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Türkü Gecesi" yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Mahmut Tuncer ve Latif Doğan oluyor. Bu haftaki bölümde ünlü isimler en güzel türküleri seslendirerek seyredenleri müziğe doyuracak.

3/4Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, hangi isimler var 26 Şubat Şarkılar Bizi Söylerin bu haftaki konukları

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 5 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

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#Şarkılar Bizi Söyler#Televizyon#Kanal D