Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, hangi isimler var? 26 Şubat Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde türkü şöleni yaşanacak. Her cumartesi akşamı izleyenlere keyifli anlar yaşatan programda bu akşam birbirinden ünlü isimler en sevilen şarkıları seslendirecek. Programda bu hafta Mahmut Tuncer ve Latif Doğan yer alacak.