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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta kimler var? İşte 19 Şubat Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları

#Şarkılar Bizi Söyler#Kanal D#Sibel Can

Şarkılar Bizi Söyler konukları yeni bölüm fragmanı ile belli oldu. Her cumartesi akşamı Kanal D'de ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta "Karışık Kaset" gecesi yaşanacak. Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı programda, birbirinden ünlü isimler seslendirdikleri şarkılar ile ekran başındakileri müziğe doyuracak. Şarkılar Bizi Söyler'de katılacak olan konuklar şarkılara katacakları yorumlar ile eğlenceli anlar yaşatacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte, 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları.

1/4Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta kimler var İşte 19 Şubat Cumartesi Şarkılar Bizi Söylerin bu akşamki konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları bu akşam renkli anları seyirciler ile buluşturacak. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karışık Kaset" konsepti yaşanacak. Her cumartesi akşamı izleyenlere keyifli anlar yaşatan programda bu akşam birbirinden ünlü isimler Türk sanat müziğinden arabeske, Karadeniz türkülerinden oyun havalarına kadar en sevilen şarkıları seslendirecek. Şevval Sam ve Kaan Sekban bu akşamın konukları arasında yer alacak.

2/4ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Programın bu bölümünde, Türk sanat müziğinden arabeske, Karadeniz türkülerinden oyun havalarına kadar en sevilen şarkılar seslendirilecek, “Karışık Kaset” konseptli programın açılışı “Aşkın Kanunu” şarkısıyla yapılacak. Programın bu haftaki konukları arasında Şevval Sam ve Kaan Sekban yer alıyor.

3/4Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta kimler var İşte 19 Şubat Cumartesi Şarkılar Bizi Söylerin bu akşamki konukları

Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren program, her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Şarkılar Bizi Söyler#Kanal D#Sibel Can