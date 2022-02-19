Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta kimler var? İşte 19 Şubat Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları bu akşam renkli anları seyirciler ile buluşturacak. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karışık Kaset" konsepti yaşanacak. Her cumartesi akşamı izleyenlere keyifli anlar yaşatan programda bu akşam birbirinden ünlü isimler Türk sanat müziğinden arabeske, Karadeniz türkülerinden oyun havalarına kadar en sevilen şarkıları seslendirecek. Şevval Sam ve Kaan Sekban bu akşamın konukları arasında yer alacak.
Programın bu bölümünde, Türk sanat müziğinden arabeske, Karadeniz türkülerinden oyun havalarına kadar en sevilen şarkılar seslendirilecek, “Karışık Kaset” konseptli programın açılışı “Aşkın Kanunu” şarkısıyla yapılacak. Programın bu haftaki konukları arasında Şevval Sam ve Kaan Sekban yer alıyor.
Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren program, her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…