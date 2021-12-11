Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta kimler var? İşte 11 Aralık Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarının isimleri

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları, bu akşam seslendirdikleri şarkılar ile seyredenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Her cumartesi akşamı izleyenlere keyifli anlar yaşatan Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam birbirinden ünlü isimler roman şarkılarını seslendirecek. Roman gecesinde Güllü, Balık Ayhan, Tarık Mengüç, Harem, Ümmiye, Cem Bergamalı ve Sinan Zorbey bu akşamki konuklardan olacak.