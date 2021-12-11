Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta kimler var? İşte 11 Aralık Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarının isimleri
Şarkılar Bizi Söyler konukları, yeni bölüm fragmanı ile belli oldu. Her cumartesi akşamı Kanal D'de ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta "Roman Gecesi" yaşanacak. Bu akşam da birbirinden ünlü isimler seslendirdikleri şarkılar ile ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatacak. Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları seyredenleri adeta müziğe doyuracak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte, 11 Aralık Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları.
Şarkılar Bizi Söyler'in konukları, bu akşam seslendirdikleri şarkılar ile seyredenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Her cumartesi akşamı izleyenlere keyifli anlar yaşatan Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam birbirinden ünlü isimler roman şarkılarını seslendirecek. Roman gecesinde Güllü, Balık Ayhan, Tarık Mengüç, Harem, Ümmiye, Cem Bergamalı ve Sinan Zorbey bu akşamki konuklardan olacak.
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?
Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Güllü, Balık Ayhan, Tarık Mengüç, Harem, Ümmiye, Cem Bergamalı ve Sinan Zorbey yer alıyor. Programın bu bölümünde, en sevilen Roman havaları söylenecek, “Roman Gecesi” konseptli programın açılışı “İlle de Roman Olsun” şarkısıyla yapılacak.