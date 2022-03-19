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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu akşam kimler var? İşte 19 Mart Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları

#Şarkılar Bizi Söyler#Kanal D#Televizyon

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'de bu cumartesi "Karışık Kaset" konsepti yaşanacak. Birbirinden ünlü isimlerin renk kattığı programda seslendirilecek şarkılar ekran başındakileri müziğe doyuracak. Sesiyle müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran sanatçıların yer aldığı Şarkılar Bizi Söyler'de bu cumartesi de unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu akşam kimler var? İşte, 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları.

1/4Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu akşam kimler var İşte 19 Mart Cumartesi Şarkılar Bizi Söylerin bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusu ekran başındakilerin gündemine geldi. Sibel Can ve Hakan Altun’un şarkılarıyla, Hüsnü Şenlendirici’nin ise klarneti ile izleyiciye unutulmaz anlar yaşattığı Şarkılar Bizi Söyler bu hafta da Kanal D ekranından evlere müzik ziyafeti taşıyacak. Şarkılar Bizi Söyler'e bu akşam Ersay Üner, Simge Sağın, Ümit Besen ve Doğu Demirkol konuk olacak.

2/4ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karışık Kaset" konsepti yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Ersay Üner, Simge Sağın, Ümit Besen ve Doğu Demirkol oluyor. Bu haftaki bölümde ünlü isimler en güzel türküleri seslendirerek seyredenleri müziğe doyuracak.

3/4Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu akşam kimler var İşte 19 Mart Cumartesi Şarkılar Bizi Söylerin bu haftaki konukları

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 19 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

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#Şarkılar Bizi Söyler#Kanal D#Televizyon