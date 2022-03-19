Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu akşam kimler var? İşte 19 Mart Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusu ekran başındakilerin gündemine geldi. Sibel Can ve Hakan Altun’un şarkılarıyla, Hüsnü Şenlendirici’nin ise klarneti ile izleyiciye unutulmaz anlar yaşattığı Şarkılar Bizi Söyler bu hafta da Kanal D ekranından evlere müzik ziyafeti taşıyacak. Şarkılar Bizi Söyler'e bu akşam Ersay Üner, Simge Sağın, Ümit Besen ve Doğu Demirkol konuk olacak.