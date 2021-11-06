Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Kasım Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları belli oldu!

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları, programın yeni bölüm fragmanında belli oldu. Her cumartesi akşamı izleyenlere keyifli anlar yaşatan Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam birbirinden ünlü isimler türküleri seslendirecek. Türk Halk Müziğinin ustalarının katılımı ile Kanal D ekranlarında yayınlanacak programa 4 sanatçı katılacak. Türk Halk Müziğinin ustalarından Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan, Özgür Can Çoban ve başarılı sanatçı Hüseyin Uğurlu bu akşamki konuklar arasında yer alıyor.