Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Kasım Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları belli oldu!
Şarkılar Bizi Söyler konukları ile bu akşam Kanal D ekranlarında adeta müzik şöleni yaşanacak. Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler 6 Kasım Cumartesi akşamı sevenleri ile buluşacak. Her hafta ekranlara damga vuran programda bu akşam “Türkü Gecesi" yaşanacak. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları seslendirdikleri şarkılarla ekran başındakileri müziğe doyuracak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte, 6 Kasım Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları.
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Şarkılar Bizi Söyler'in konukları, programın yeni bölüm fragmanında belli oldu. Her cumartesi akşamı izleyenlere keyifli anlar yaşatan Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam birbirinden ünlü isimler türküleri seslendirecek. Türk Halk Müziğinin ustalarının katılımı ile Kanal D ekranlarında yayınlanacak programa 4 sanatçı katılacak. Türk Halk Müziğinin ustalarından Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan, Özgür Can Çoban ve başarılı sanatçı Hüseyin Uğurlu bu akşamki konuklar arasında yer alıyor.
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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?
Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Türk Halk Müziğinin ustalarından Sabahat Akkiraz, türkülerin güçlü yorumcusu ünlü sanatçı Hüseyin Turan, kendine has yorumuyla türkülere yeni bir nefes olan ünlü sanatçı Özgür Can Çoban ve başarılı sanatçı Hüseyin Uğurlu bulunuyor.
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Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren program, her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…