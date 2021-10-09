Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları!
Şarkılar Bizi Söyler yeni sezonda tüm hızıyla birbirinden renkli konukları ağırlamaya devam ediyor. Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta 90'ların sevilen isimleri ağırlanacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları!
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Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 9 Ekim Cumartesi günü izleyicilerle buluşacak.
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Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın bu haftaki konukları yayınlanan fragmanla duyuruldu.
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Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, 90'lar rüzgarı esecek. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüme Eser Yenenler, Çelik, Metin Arolat ve Ege olacak.