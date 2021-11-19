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Televizyon
Haber Giriş: 19 Kasım 2021 - 14:58 | 

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? 20 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları yayınlanan fragman ile açıklandı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta cumartesi günleri saat 20:00’de başlıyor. Peki, 20 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var?

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1
Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında bu hafta da birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Bu hafta programda arabesk gecesi düzenlenecek. Şarkılar Bizi Söyler’in 20 Kasım konukları arasında Bülent Serttaş, Ceylan, Altay ve Berdan Mardini bulunuyor.
2ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN BU HAFTAKİ KONUKLARI

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN BU HAFTAKİ KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde en sevilen Arabesk şarkılar seslendirilecek. Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Bülent Serttaş, Ceylan, Altay ve Berdan Mardini bulunuyor.
3
Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!
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