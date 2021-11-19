Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? 20 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları
Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları yayınlanan fragman ile açıklandı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta cumartesi günleri saat 20:00’de başlıyor. Peki, 20 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var?
Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında bu hafta da birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Bu hafta programda arabesk gecesi düzenlenecek. Şarkılar Bizi Söyler’in 20 Kasım konukları arasında Bülent Serttaş, Ceylan, Altay ve Berdan Mardini bulunuyor.