Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? 20 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında bu hafta da birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Bu hafta programda arabesk gecesi düzenlenecek. Şarkılar Bizi Söyler’in 20 Kasım konukları arasında Bülent Serttaş, Ceylan, Altay ve Berdan Mardini bulunuyor.