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Şarkıcıdan ayrıldı, mankene gitti

Güncelleme Tarihi:

#Romain Gavras#Emily Ratajkowski#Dua Lipa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 08:38

Aslına bakılırsa gösteri dünyası öyle sanıldığı kadar büyük bir yer değil. Özellikle de aşk hayatı söz konusu olduğunda. Bir gün birinin sevgilisi olan birini başka bir gün bir başkasının kolunda görmek hiç de şaşırtıcı değil.