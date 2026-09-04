Şarkıcıdan ayrıldı, mankene gitti

İşte bunun son örneklerinden birini de model Emily Ratajkowski ile yönetmen Romain Gavras sergiliyor. Bir süredir birlikte olan iki aşık, önceki gün de tatil için gittikleri İtalya'nın başkenti Roma'da görüntülendi. 35 yaşındaki Ratajkowski'nin yanında, eski kocası Sebastian Bear McClard ile evliliğinden olan oğlu Sylvester da vardı. Sinemanın usta yönetmenlerinden Costa Gavras'ın oğlu olan 45 yaşındaki Romain Gavras ile Emily Ratajkoqski, sokaklarda gezinirken kendilerini romantizmin kollarına da bıraktı. Çift, sık sık birbirlerini ateşli öpücüklere boğdu. Emily Ratajkowski ile Romain Gavras'a bu yürüyüşte minik Sylvester'ın yanı sıra onun bakıcısı da eşlik etti. Aslına bakılırsa Ratajkowski, kendisi kamera arkasında bir kariyer inşa etse de sevgililerini göz önünde isimlerden seçen Gavras'ın ilk ünlü sevgilisi değil. Romain Gavras, bir süre ünlü şarkıcı Dua Lipa ile aşk yaşamıştı. Hatta Lipa ondan ayrıldıktan sonra kendini tamamen mesleğine vermek istediğini söylemişti. Ama Romain Gavras ile ayrıldıktan sonra karşısına Callum Turner çıkınca kalbine söz geçiremedi. Hatta bu yıl da onunla evlendi. Romain Gavras, Lipa'nın öncesinde de yine bir başka ünlü şarkıcı olan Rita Ora ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu.