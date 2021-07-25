Şarkıcı Tüdanya sesini kaybetti! Tüdanya kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir?
Günümüzde hala en çok sevilen eserlerden olan ‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısını seslendirmesiyle ünlenen eski arabesk şarkıcılardan Tüdanya, sesini kaybetti. Peki, sık sık hayatıyla gündeme gelen Tüdanya kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? İşte Tüdanya’nın bir döneme damgasını vuran şarkıları ve filmleri…
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Asıl adı Hatice Döngü olan Tüdanya, pavyonda çalıştığı dönemde albüm çıkarmak için girişimlerini gerçekleştirmiş ve 1983 yılında ilk albümünü çıkardıktan sonra 700 bin satma başarısını yakalamıştır. 1986 yılında çıkardığı 3. albümünü 2 milyon civarında satan Tüdanya, büyük bir başarı elde etmiştir. Son olarak gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden Tüdanya kimdir? İşte, Tüdanya’nın hayatı ve şarkıları…
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TÜDANYA KİMDİR?
Tüdanya, İzmir iline bağlı Bergama'da yoksul bir ailenin dokuz çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Gerçek adı ise Hatice Döngü'dür.
Cengiz Özşener'in Pırlanta Pavyon'unda çalışmaya başlayan ve ilk yıllarda Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te 'Sıra Sıra Dağlar' albümünü çıkartmış ve 700.000 satmıştır. Ardından gelen 'Azap', daha başarısız olsa da 1986'da 3. Albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ile korsanlar hariç 2.000.000 satmıştır. Daha sonra bu parçanın yüzlerce cover'ı yapılmış, onlarca Sanatçı tarafından söylenmiştir.
İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıdır. Şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de oynamıştır.
1995 yılında 'O Asker' şarkısı ile Kral TV Video Müzik Ödülleri Arabesk en iyi kadın sanatçı ödülü kategorisinde 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri adayı olmuştur.
16 Ekim 2007 yılında Amasya'da verdiği konserin ardından, Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir başka konsere katılmak üzere giderken, Tüdanya yanında bulunan arkadaşları ile Aydınca mevkiinde trafik kazası geçirdi. Geçirdiği kazada yaralanarak kalça kemiği kırılır ve Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şimdilerde gırtlak kanseriyle karşı karşıya olan şarkıcı, bu nedenle ne yazık ki sesini kaybetti.
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TÜDANYA’NIN HASTALIĞI NEDİR?
1 sene önce kalp krizi geçiren ve bir süredir de kanser tedavisi gören şarkıcı Tüdanya sesini kaybetti. Şarkıcı Onur Akay, Tüdanya'nın gırtlak kanseri tedavisi gördüğünü ve sesini kaybettiğini açıkladı. Akay, açıklamasında, “Bir döneme milyonlarca satan albümleri ve sahne programları ile damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya, maalesef gırtlak kanseri oldu ve gırtlağı alındı. 5 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Tüdanya, artık konuşamıyor ve maalesef tek geçim kaynağı olan sesini de kaybetti”dedi.