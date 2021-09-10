Şarkıcı Simge Sağın 15 yıl sonra mezun oldu

Alman Lisesi’nin festivalinde çalacağız diye bir arşivleri karıştırdık. Kerem (kabadayı) buldu, çıkardı bunu. 2 gündür bu resme bakıp gülümsüyorum ara ara. Alman Lisesi bahçesindeyiz, lise 3 bitiyor, bir yıl daha var yani mezuniyete, birkaç hafta sonra bir stüdyo kaydına gireceğiz ama bestelerimiz kaybolmasın, ilerde dinletir eşe dosta hava atarız diye. Albüm filan asla yok planlar arasında. İyi de çalmıyoruz üstelik, yani bu yüzümüzdeki öyle biz inanılmaz bir müzik grubuyuz filan ifadesi de değil. Neşe bu. Daha sonra zaman zaman kaybettiğimiz, zaman zaman kaybetmek için de elimizden geleni yaptığımız, sonra ama hep bir şekilde yeniden bulduğumuz neşe aslında. Başka her şeyin bir yan etki olduğunu hatırlatan, oyun oynayan çocukların neşesi. Oyunumuz, ve neşemiz daim olsun.



Fotoğraflar: Instagram