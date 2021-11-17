Şarkıcı Nez: Beni yarışmam için Acun Ilıcalı ikna etti!

“Acun beni dans yarışmasına çağırdığında 'istemiyorum' dedim. Çünkü yıllarca bana 'dansçı' dediler. 'Ben hayatımda hiç dans dersi almadım, katılırsam ne olur' diye düşündüm. Acun da çok zeki bir adam 'o zaman sen gel katıl dansçı olmadığını kanıtla herkese' dedi. Ondan sonra yarışmaya katılmayı kabul ettim. Partnerim sakatlanınca da finale doğru giderken yarışmadan çekilme kararı aldım.”