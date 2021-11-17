Şarkıcı Nez: Beni yarışmam için Acun Ilıcalı ikna etti!
2000'li yıllara damga vuran Nez, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Sohbet sırasında Nez, Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2012'ye davet edildiğini, ancak Dominik'e gitmesine bir gün kala baygınlık yaşadığı için kadrodan ayrıldığını açıkladı. Nez, kendisinin yerine ünlüler takımına giren yarışmacının ise finale kadar gittiğini söyledi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' bu hafta şarkıcı Nez oldu. 2002 yılında çıkardığı albümdeki 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Nez, çarpıcı açıklamalar yaptı.
2
Asıl adı 'Nezihe Kalkan' olan şarkıcı Nez, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Yok Böyle Dans' yarışmasına katıldığını ancak finale giderken partnerinin sakatlanması nedeniyle yarışmadan ayrıldığını söyledi.
3
“Acun beni dans yarışmasına çağırdığında 'istemiyorum' dedim. Çünkü yıllarca bana 'dansçı' dediler. 'Ben hayatımda hiç dans dersi almadım, katılırsam ne olur' diye düşündüm. Acun da çok zeki bir adam 'o zaman sen gel katıl dansçı olmadığını kanıtla herkese' dedi. Ondan sonra yarışmaya katılmayı kabul ettim. Partnerim sakatlanınca da finale doğru giderken yarışmadan çekilme kararı aldım.”
4
SURVIVOR'A GİDEMEDİM!
Acun Ilıcalı'nın ise Yok Böyle Dans'ın ardından "Sen tam Survivor'lık bir kızsın" diyerek kendisini Survivor 2012'ye çağırdığını söyleyen Nez, o süreçte yaşadıklarını ise şöyle anlattı:
5
"Survivor'a gidemedim. Ekibimizin Survivor'a hazırlık aşamasında söylediği şeyler vardı. 'Yerde yatın, evinizin kendi konforunda konforsuzluğu yaşayın' gibi tavsiyelerde bulundular. Ben çok abarttım. Kaç ay önce pirinç lapası yemeye başladım. Tam gitmemize bir gün kala bayıldım ve hastaneye kaldırıldım.
6
İyi ki bayılmışım, uçakta olsa ne yapacaktım? Annem, Acun Ilıcalı'yla konuştu. Daha sonra ünsüzler takımından ünlülere bir kişi geçti. O arkadaşımız Anıl Tetik'ti finale kadar gitti. Anıl da ilk programda teşekkür etmişti, 'Nez ablacağım bir günde ünsüzlerden geçip ünlü oldum' diye"