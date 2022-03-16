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Şarkıcı Kader kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Kader son hali ile ilgili yorumları yanıtladı

#Şarkıcı Kader#Şarkıcı Kader Kimdir#Şarkıcı Kader Son Hali

Şarkıcı Kader, hakkında söylenenlere 2. Sayfa programında yanıt verdi. Geçtiğimiz haftalarda yıllar sonra İbo Show'a katılan şarkıcı Kader, program sonrası hakkında çok kilo alması nedeniyle yapılan hakaretleri hoş görmediğini söyledi. Peki, şarkıcı Kader kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kader hakkında merak edilenler...

1/3Şarkıcı Kader kimdir, kaç yaşında, nereli Şarkıcı Kader son hali ile ilgili yorumları yanıtladı

Genç yaşta sanat dünyasında şarkılarıyla çok sevilen Kader, yıllar sonra katıldığı İbo Show sonrası acımasız eleştirilere yanıt verdi. Göğüs dekoltesi ve aldığı kilolar hakkında söylemediklerini bırakmayan sosyal medya kullanıcılarına ateş püskürdü. Bu zamana kadar dava etmediğini, ancak bundan sonra herhangi bir hakaret gelirse dava edeceğini belirtti.

2/3ŞARKICI KADER KİMDİR

ŞARKICI KADER KİMDİR?

Kader Çetintürk 1979, İstanbul doğumludur. Türk şarkıcı. Müziğe 8 yaşında düğün salonlarında şarkılar söyleyerek başladı. 13 yaşına kadar düğün salonlarında söylemeye devam etti. 14 yaşında ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu. Bu albüm Türkiye'de 450 bin kopya satarken sonraki iki albümü sırasıyla 300 bin ve 230 bin kopya sattı.

3/3ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Ona Buna Bakma-Takıl Bana (1994)

Sabret Güleceğiz Yakında (1995)

Seni Veren Allah'a Kurban Olayım (1996)

İnsan Olmak Kolay Değil (1997)

Adamım (1999)

Kader 2001 (2001)

Sana Kimse Dokunmasın (2003)

İllaki Kader (2008)

Aşk Hatırası (2012)

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