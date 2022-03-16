Şarkıcı Kader kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Kader son hali ile ilgili yorumları yanıtladı

ŞARKICI KADER KİMDİR?

Kader Çetintürk 1979, İstanbul doğumludur. Türk şarkıcı. Müziğe 8 yaşında düğün salonlarında şarkılar söyleyerek başladı. 13 yaşına kadar düğün salonlarında söylemeye devam etti. 14 yaşında ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu. Bu albüm Türkiye'de 450 bin kopya satarken sonraki iki albümü sırasıyla 300 bin ve 230 bin kopya sattı.