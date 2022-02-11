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Şarkıcı Hera kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan hakkında bilgiler

#Şarkıcı Hera#Hera Aslan#Ozan Doğulu'nun Sevgilisi Hera

Ozan Doğulu ile uzun süreli bir birliktelik yaşayan şarkıcı Hera, şimdilerde bir Kenan Doğulu şarkısıyla ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. 'Ara beni lütfen' şarkısına sevgilisi Ozan Doğulu ile cover yapan şarkıcı Hera merak konusu oldu. Peki şarkıcı Hera kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hera Aslan ile ilgili merak edilenler...

1/3Şarkıcı Hera kimdir, kaç yaşında, nereli Ozan Doğulunun sevgilisi Hera Aslan hakkında bilgiler

Ozan Doğulu’yla ilişkisiyle tanınan şarkıcı Hera Aslan, unutulmaz bir Kenan Doğulu şarkısı olan 'Ara beni lütfen'e sevgilisi Ozan Doğulu ile cover yaptı. Sesiyle dinleyenlerden tam not alan şarkıcı Hera'nın özel hayatı da merak konusu oldu. Peki, şarkıcı Hera kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hera Aslan'ın hayatı...

2/3ŞARKICI HERA ASLAN KİMDİR

ŞARKICI HERA ASLAN KİMDİR?

Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.. Malatyalı olduğunu belirten sunucu, babaanne tarafının ise İranlı olduğunu söylemişti. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra uzun bir dönem spor spikerliği yaptı. Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile birlikte Öle Öle isimli şarkıda düet yaparak müzik hayatına adım attı.

3/3Şarkıcı Hera kimdir, kaç yaşında, nereli Ozan Doğulunun sevgilisi Hera Aslan hakkında bilgiler

Evlenmeyi düşünmeyen çiftin arasında 19 yaş farkı ve boy farkı var. Ancak birlikte çok mutlu olduklarını söyleyen çift, "Her şeyden önce çok iyi bir arkadaşız" diyor.

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#Şarkıcı Hera#Hera Aslan#Ozan Doğulu'nun Sevgilisi Hera