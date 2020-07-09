Şarkıcı Göksel'in yeni hayatı
İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...
Şehrin kaosundan kaçıp Göcek’e yerleşen Göksel, burada kendine huzurlu bir yaşam kurdu.
Mart ayından bu yana kaldığı köyde bahçe işleriyle ilgilenen, yöresel yemekler pişiren ve evinin tüm işlerini kendi yapan Göksel, yeni albümü için de kolları sıvadı. Evine stüdyo kuran sanatçı, yeni şarkılarının ön kayıtlarını yapmaya başladı.
BURADA MUTLUYUM
Karantina günlerini Muğla’daki bir köy evinde geçiren ünlü şarkıcı, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum” diye konuştu. İstanbul’a dönmeyi henüz düşünmediğini de dile getiren Göksel şöyle konuştu: “İstanbul’da konforlu bir hayatım vardı ama burada mutluyum. Burada kalmak istiyorum ama İstanbul’da ailem var. Yarı orada, yarı burada bir hayat kurabilirim.”
Yeni hayatından kesitleri de paylaşan Göksel tecrübelerini sevenlerine aktarıyor. 'Kuyudan suyu da çektim, az kaldı hepsini öğreneceğim. Bu hayatta çok çektim ‘ diyen teyzemizin ömrünün bundan sonrasının gül bahçesi gibi geçmesini diliyorum.'
Başak Sayan 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti. Çift koronavirüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.
Annesine teşekkür etti
Pandemi döneminde annesiyle bir arada yaşayan Başak Sayan, annesine şu sözlerle teşekkür etmişti: İnsanın yanında annesi ya da babası varsa hala çocuktur, yoksa büyümek zorunda kalır. 5 günlüğüne diye gelip 6 aydır yanımda olan ve bana gece gündüz destek olan, çocuklardan uykusuz kalma pahasına bir an bile ayrılmayan, altından kalkamayacağımı sandığım pek çok şeyi desteğiyle başarabilmemi sağlayan canım annem. Sana nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. 'Eyvah' dediğim her an uçarak yanımdasın, kötü hissettiğim her an ettiğin tek bir cümleyle yola devam etmemi sağlayansın. Seni anne olduktan sonra daha iyi anladım. Ve bizim için yaptığın ama farkında dahi olmadığım pek çok şeyi anladım. Çok şanslı biriyim senin gibi bir annem olduğu için. Murat’a gerçek bir anne, çocuklarıma harika bir anneanne bana ise olağanüstü bir figür oldun. Ne yaptıysam sizin sayenizde. Seni çok ama çok seviyorum. Not 1: Çocuklar sürekli 'anneannem nerede' diye soruyor, yeniden gelene kadar ne yapacağım, nasıl oyalayacağım bilmem. Not 2: Yokluğun çok hissediliyor. Ve ben sen evdeyken çocuk gibi hissediyormuşum meğer.
Mecbur kalmadıkça İstanbul’a dönmeyi düşünmediğini söyleyen Özay “Doğada olmak öfke, korku ve stresimi azaltıyor. Sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da iyi hissediyorum. Kalp atışım düzgün, cildim inanılmaz yenilendi. Doğanın hormon üretimine bile katkısı var” dedi.
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