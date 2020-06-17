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Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 15:39,

Şarkıcı Ferah Zeydan'ın inanılmaz değişimi! 70 kilo verdi

Genç şarkıcı Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo verdi. Yeni haliyle çok mutlu olduğunu ifade eden Zeydan, hedefinin kısa zamanda 80 kilonun altına düşmek olduğunu söyledi.

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Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkarttığı şarkılarla beğeni toplayan genç şarkıcı Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo verdi.

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Geçtiğimiz sene bıçak altına yatan Ferah Zeydan, midesinin bir kısmını aldırıp, sıkı bir diyet uyguladıktan sonra kendi deyimiyle hayata yeniden döndü.

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Sokakta karşılaştığı sevenlerine kendisinin Ferah Zeydan olduğunu ispat etmek için hayli çaba gösterdiğini dile getiren şarkıcı, yeni haliyle çok mutlu olduğunu ifade etti.

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26 yaşındaki Zeydan, hedefinin kısa zamanda 80 kilonun altına düşmek olduğunu söyledi.

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152 kilodan 82'ye düşen Zeydan, bir dönem adını Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle duyurmuştu.

6YARIŞMA SONRASI DAHA ÇOK KİLO ALDIM
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YARIŞMA SONRASI DAHA ÇOK KİLO ALDIM

Geçtiğimiz yıl 2. Sayfa programına katılan genç şarkıcı, ameliyat sürecini canlı yayında anlatmıştı; X Factor yarışmasında olduğum döneminde daha az kilom vardı.

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Program bittikten sonra sıkıntıdan kendimi yemeğe verdim. 152 kiloya kadar çıkmıştım. Ameliyat olmaya merdivenleri çıkamamaya başlayınca karar verdim. 23 yaşındaydım ve sahnede de estetik bir duruşum yoktu bunlar etkili oldu.

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Şarkıcı Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo verdi.

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