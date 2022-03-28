Şarkıcı Edis kimdir, kaç yaşında, nereli? Edis Görgülü hakkında bilgiler

Edis, gitar ve piyano çalabilmektedir ancak kendisini profesyonel olarak tanımlayamayacağını belirtmektedir. İlk şarkısı "Benim Ol"un Batı tarzı bir pop havası vardır, aynı zamanda Hürriyet'ten Onur Baştürk'e göre 1990'ların müziğini de çağrıştırmaktadır. Edis, ilk şarkısını "muhtemelen ilgi çekmek amacıyla" 10 yaşındayken yazdı. Yaşı ilerlediğinde bu sözleri tekrar inceledi ve bir çocuk için gayet başarılı olduğuna karar verdi. Freddie Mercury, Michael Jackson, Sezen Aksu ve Tarkan hayranı olduğunu söyledi. Çocukluğunu Barış Manço, Britney Spears ve Justin Timberlake dinleyerek geçirdi. Manço için "Çocukluğumda büyük etkisi var. Unutamadım onu." dedi. Ayrıca Sting'in "Desert Rose"da yaptığı gibi, batı ve doğu müziğini birleştirmeyi hedeflemektedir.