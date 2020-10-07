Şarkıcı Edis 800 bin TL’ye ‘ajan’ oldu

“Alya” dizisinde bir ajanı canlandırmaya hazırlanan Edis, bölüm başına 100 bin TL alacak! 8 bölümlük mini dizi için dövüş dersleri alan şarkıcı, çekimler biter bitmez ise yeni albümü için stüdyoya girecek.
Son yılların en popüler isimlerinden Edis, 8 bölümlük “Alya” dizisi için sete girdi.Yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı Amerikan-Türk ortak yapımı bilim kurgu dizisinde bir ajanı canlandıracak olan genç şarkıcının bölüm başına 100 bin TL alacağını öğrendim.
Başrolünü Jandae Perçem ile paylaşan Edis’e, Hande Ataizi, Gonca Vuslateri ve Alper Atak da eşlik ediyor. Geçen hafta başlayan çekimler, yaklaşık 6 hafta sürecek.
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Sonrasında Edis, müzik stüdyosuna geri dönecek ve kasımda çıkacak olan single’ını bitirecek. Eş zamanlı olarak yeni albümü için de çalışan başarılı müzisyen, yeni şarkılarını 2021’de hayranlarıyla buluşturacak.
Müzikal kariyerine önem veren ve çalışmalarını aksatmayan Edis, niş bir proje olduğu için “Alya”da oynamayı kabul etmişti.
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30 kilo et aldı!
Etiler Armutlu’da yer alan Steakroom’un müdavimleri arasında ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da var. Etiler Armutlu’da yer alan Steakroom’un müdavimleri arasında ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da var.
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Steakroom’da severek yemek yiyen ve et ürünlerinden alışveriş yapan Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde verdiği siparişle mekandaki tüm kasapları harekete geçirdi! Tam 30 kilo et siparişi veren yakışıklı oyuncu, bu büyük alışverişi mangal partisi için mi verdi, yoksa etleri buzlukta stoklamak için mi yaptı bilinmez. Ama belli ki Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, fit fiziklerini protein ağırlıklı beslenmeye borçlu!
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Organik bal satacak
Cemiyetin ünlü ismi Kosifler Oto Pazarlama Müdürü Hilal Kosif Piles, organik bal işine girdi! Güvendiği bir arıcıdan düzenli olarak bal alan Kosif, bu işe yatırım yapmaya karar verdi. Arıcıya yatırımcı olan genç işkadını üretimin artırılıp, pazarlama faaliyetinin geliştirilmesi için kolları sıvadı.
Kendi çocuklarına sadece bu balı yediren Hilal Hanım’ın hem arıcının işini sürdürebilmesi hem de organik baldan isteyen herkesin istifade edebilmesi için bu işe oldukça emek verdiği söyleniyor.
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Prestijli ödül
Geçtiğimiz aralık ayında Epsilon Yayınevi etiketiyle yayımlanan Türkçe viski kültür rehberi “Meleklerin Payı: Bir Viski Macerası”, dünyanın en prestijli yeme içme kitapları ödülleri arasında gösterilen 2020 Gourmand World Cookbook Awards’ı kazandı.
Dr. Burkay Adalığ’ın yazdığı kitap, sadece bir içkiyi değil, bir kültürü öğrenmek için çıkılan kişisel bir yolculuğu anlatıyor. Dünyanın en prestijli ödüllerinden birini kazanarak, büyük bir başarıya imza atan Dr. Adalığ, “Eserimin yurtdışında da takdir görmesi benim için büyük bir gurur kaynağı, tarifsiz bir mutluluk içindeyim” dedi.