Şarkıcı Edis 800 bin TL’ye ‘ajan’ oldu

Prestijli ödül Geçtiğimiz aralık ayında Epsilon Yayınevi etiketiyle yayımlanan Türkçe viski kültür rehberi “Meleklerin Payı: Bir Viski Macerası”, dünyanın en prestijli yeme içme kitapları ödülleri arasında gösterilen 2020 Gourmand World Cookbook Awards’ı kazandı.



Dr. Burkay Adalığ’ın yazdığı kitap, sadece bir içkiyi değil, bir kültürü öğrenmek için çıkılan kişisel bir yolculuğu anlatıyor. Dünyanın en prestijli ödüllerinden birini kazanarak, büyük bir başarıya imza atan Dr. Adalığ, “Eserimin yurtdışında da takdir görmesi benim için büyük bir gurur kaynağı, tarifsiz bir mutluluk içindeyim” dedi.