Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin’e gül suyu fabrikası kurdu

’TURİZM CENNETİNE ÇEVİRECEĞİZ’ Mardin’de ilk defa gül ve lavanta ürünleri üzerine bir fabrikanın kurulduğunu anlatan Mardini, şunları söyledi:



"Memleketin çocuğu olarak biz yaptığımız yatırımla gurur duyuyoruz. Mardin ve ülkemiz açısından çok dönemli bir çalışma. Bunu belki bir sene, iki sene sonra çok daha iyi anlayacağız. Bölgeye büyük bir etkisi olacağını düşündüğümüz gül suyu, gül yağı ve lavanta yağı fabrikası ile burayı hem bir turizm cennetine çevirmeyi hem istihdam sağlamayı hem de insanlara burada yatırım yapmayı teşvik için çalıştık.