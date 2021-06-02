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Magazin
Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 09:52 | 

Şarkıcı Bengü bebeğinin adını açıkladı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayıyor… Dün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Bengü bebeğinin adını açıkladı.

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Ünlü şarkıcı Bengü ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. İki yaşında Zeynep adında bir kızı olan Bengü, dört aylık hamile. Erkek bebek bekleyen çift oğullarının adına da karar verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bengü şunları söyledi:

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"Haberi ilk duyduğumuzda çok mutlu olduk. İsim olarak soyadımız Selimoğlu olduğu için Junior Selim Selimoğlu diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunda da Selim'e bıraktık. İki çocuk birden büyüteceğiz, Zeynep 2 yaşına girecek, normalde 1 sene düşünmüyorduk çocuk. Aşerme durumu 'ikinci çocukta daha çok olur' dediler ama oğlum iyi bakıyor annesine, şu ana kadar bir durum olmadı" dedi.

4Öpmeye doyamadı

Öpmeye doyamadı

Futbolcu Özer Hurmacı, liglerin tatil olmasıyla soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü futbolcu önceki gün eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarıyla birlikte Yalıkavak’taki Moon Beach’teydi. Gün boyu telefonu elinden düşürmeyen Hurmacı eşi Mihriban Hurmacı’yla öpüşürken objektife böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)

5İşte yeni milyonluk aracım

İşte yeni milyonluk aracım

Mert Öcal, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı. Yeni aldığı elektirikli scooter’ı ile görüntülenen Öcal, “İşte yeni milyonluk aracım. Şaka bir yana dünya varmış. Trafikten tükenmiştim. Şimdi hem eğleniyorum, hem de trafik derdim kalmadı” dedi. (Behlül AYDIN)

6Birlikte ilk kare

Birlikte ilk kare

Durul Bazan’ın kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Gülsim Ali İlhan ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkilinin birlikte ilk görüntüsünü TV100 ortaya çıkardı. “Gönül Dağı” dizisinin başrol oyuncusu 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan, Bazan ile alışveriş yaparken görüntülendi.

7Rekor kırmak istiyorum

Rekor kırmak istiyorum

Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı önceki gün İstinyePark’taydı. Pandemi döneminde spor yapamadığı için formunu kaybettiğini söyleyen Akçıl, “En kısa sürede fazlalıklardan kurtulup fit bir vücutla denize gireceğim” dedi. şarkıcı, konserleri çok özlediğini de dile getirdi: “Pandemi kısıtlamaları kalktığı gibi konserlerime başlayacağım. Rekor kırmak istiyorum.”

8Sezonu açtık

Sezonu açtık

Oyuncu Furkan Andıç, sörf sezonunu açtığını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Şile’deki Sofular Köyü’nün plajında sörf yapan Andıç, “Sezonu açtık” dedi.

9Fiyatını sordum

Fiyatını sordum

Şarkıcı Berkay önceki gün Akmerkez’de kızları Arya ve Zeynep’e oyuncak alırken görüntülendi. Şarkıcı, ardından bir saatçiye girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde bir saate baktı. Berkay, “Saat almadım, fiyatını sordum. Nasipse ilerleyen zamanda” dedi. (Sayit DURMAZ)

10Sevgiliyle selfıe

Sevgiliyle selfıe

Ünlü oyuncu Ozan Dolunay ve sevgilisi Pelinay Yiğit, tatillerine devam ediyor. Dolunay önceki gün sevgilisiyle Çeşme’de çekilmiş selfie’lerini sosyal medya hesabından paylaştı.

11Yeni projeye başlıyorum

Yeni projeye başlıyorum

Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk önceki gün İstanbul trafiğinde görüntülendi. Oyuncu, yeni bir projeye başlayacağını duyurdu: “Yakında bir dijital platformda yayınlanacak bir projeye başlıyorum.”

12Gücümün farkına vardım

Gücümün farkına vardım

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Etiler, Akmerkez’deki bir kozmetik mağazasında görüntülendi. Çok fazla makyaj ürünü kullanmadığını söyleyen oyuncu, doğallıktan yana olduğunu belirtti. Küçükköse, ayrıca hayatında kimse olmadığını dile getirdi: “Uzun süredir hayatımda kimse yok. Bir süre de olmayacak. Böyle iyi hissediyorum. Biraz kendi gücümün farkına vardım. Sakinleştim. Birbirimizi anlayabileceğimiz ve aynı bakış açısı olan bir ilişkiye de açığım.” (Sayit DURMAZ)

13Evli sevgiliyle aşka devam

Evli sevgiliyle aşka devam

Manken Ece Gürsel, ablası Burçe Gürsel ve yeğeniyle birlikte önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektife takıldı. Burçe Gürsel, başka biriyle evli olan, iki çocuğunun babası sevgilisi Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisinin devam ettiğini söyledi: “O konuda değişen hiçbir şey yok. Çok şükür her şey yolunda gidiyor.” ( Sayit DURMAZ)

14Çapkın bir adamım

Çapkın bir adamım

Yaşar İpek, Emel Yalçın’ın Milyon TV’de yayınlanan programının konuğu oldu. Şarkıcı, “Evlilik mi bekarlık mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu soru için bana biraz erken ama bekarlık. Kağıt bir sürü şeyi zorlaştırıyor. Kötüye denk gelince kurtulamıyorsun da... Çapkınım, erkek adamım. Ama bekarken çapkınım. İlişkilerimin hepsinde çok sadıktım. Hiç aldatmadım. Akıllı kadın beni elinde tutar.”

15Yağmurlu havada deniz

Yağmurlu havada deniz

Eski manken İlgi Gövsa önceki gün Bodrum Azka Otel’in sahilinde görüntülendi. Gövsa, yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi. Eski model ardından kovboy şapkasıyla poz verdi. ◊ Ali KESER

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