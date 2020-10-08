GenÃ§ anne, bebeÄŸinin ateÅŸinin geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana normal olduÄŸunu, oksijen seviyesinin de olmasÄ± deÄŸere geldiÄŸini belirtti. Minik Maximillian'Ä±n normal bir yeni doÄŸan gibi yediÄŸini ve uyuduÄŸunu da ekledi. BebeÄŸin sadece biraz burun akÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Goode kendisini ise hastalÄ±kla ilgili hiÃ§bir semptom gÃ¶stermediÄŸini de ekledi.Â