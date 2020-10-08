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Haber GiriÅŸ: 08 Ekim 2020 - 17:07 | 

Yeni doÄŸan bebeÄŸi koronavirüs yüzünden yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ses yarÄ±ÅŸmasÄ±yla adÄ±nÄ± geniÅŸ kitlelere duyuran genÃ§ kadÄ±nÄ±n dÃ¼nyasÄ±, yeni dÃ¼nyaya getirdiÄŸi bebeÄŸinin koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kÄ±nca baÅŸÄ±na yÄ±kÄ±ldÄ±.

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ÃœÃ§ gÃ¼n Ã§ocuk yoÄŸun bakÄ±mÄ±nda kalan minik bebek hayata tutunda ve ailesiyle birlikte evine dÃ¶ndÃ¼.

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KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± American Idol adlÄ± ses yarÄ±ÅŸmasÄ±yla tanÄ±nan Casey Goode, iki hafta Ã¶nce hayatÄ±nÄ±n en mutlu gÃ¼nlerini yaÅŸamaya hazÄ±rlanÄ±yordu. Fakat o sÄ±rada iÃ§ine dÃ¼ÅŸeceÄŸi kabustan haberi bile yoktu.

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Quigley adÄ±yla tanÄ±nan Casey Goode, bÃ¼yÃ¼k bir heyecan iÃ§inde bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdi. Erkek bebeÄŸe Maximilllian adÄ± verildi. Fakat anne ve babasÄ± yeni doÄŸan bebeÄŸin mutluluÄŸunu yaÅŸayamadan kÃ¶tÃ¼ bir haberle sarsÄ±ldÄ±.

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Minik bebeÄŸin koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. HenÃ¼z dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an bebek yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

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ÃœÃ§ gÃ¼n Ã§ocuk yoÄŸun bakÄ±mÄ±nda kalan minik Maximillian sonunda hayata tutundu ve ailesiyle birlikte hem yoÄŸun bakÄ±mdan hem de hastaneden Ã§Ä±kÄ±p evine gitti.

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Casey Goode mutlu haberi Instagram sayfasÄ±ndan takipÃ§ilerine duyurdu. Goode hastaneden taburcu edildiklerini bildirmekten mutluluk duyduÄŸu mesajÄ±nÄ± yazdÄ±. Maximillian'Ä±n koronavirÃ¼sten kaynaklanan semptomlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunun kaybolduÄŸunu da belirtti Goode.

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GenÃ§ anne, bebeÄŸinin ateÅŸinin geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana normal olduÄŸunu, oksijen seviyesinin de olmasÄ± deÄŸere geldiÄŸini belirtti. Minik Maximillian'Ä±n normal bir yeni doÄŸan gibi yediÄŸini ve uyuduÄŸunu da ekledi. BebeÄŸin sadece biraz burun akÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Goode kendisini ise hastalÄ±kla ilgili hiÃ§bir semptom gÃ¶stermediÄŸini de ekledi.Â 

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Casey Goode ve kocasÄ± Alex'in ilk bebeÄŸi Maximillian, geÃ§tiÄŸimiz 18 EylÃ¼l'de dÃ¼nyaya geldi. Bir gÃ¼n sonra da minik bebeÄŸe yapÄ±lan koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Minik Maximillian'Ä±n virÃ¼sÃ¼, kendisine bakan bir hastane gÃ¶revlisinden kaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±nda yazdÄ± Goode.Â 

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Haberi aldÄ±klarÄ±nda ÅŸoke olduklarÄ±nÄ± anlatan Goode, takipÃ§ilerinden kendileri iÃ§in dua etmelerini de istedi. Sonunda doÄŸar doÄŸmaz kononavirÃ¼se maruz kalan Maximillian, hayata tutunmayÄ± baÅŸardÄ± ve anne- babasÄ±yla yaÅŸayacaÄŸÄ± eve gitti.

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