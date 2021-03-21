Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Turizm açısından biz böyle bir mağaranın yok olmasını istemiyoruz. Böyle bir mağaranın yok olup gitmesi büyük bir kayıp. Şimdi bu karadan sonra çimento fabrikası durmaz. Fabrikanın malzeme alacak yeri çok. Yığılca'da 19 ocak var tescilli.