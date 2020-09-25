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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 12:16 | 

İngiliz kraliyet ailesine bebek geliyor: Resmi olarak açıklandı

Bir süredir skandallar ve ayrılık haberleriyle uğraşan İngiliz kraliyet ailesine bu kez mutlu haber.

Backgrid UK, Depo Photos 

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1UZUN SÜREDİR SÖYLENTİLER ÇIKIYORDU
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UZUN SÜREDİR SÖYLENTİLER ÇIKIYORDU

Son iki yıldır düğünler, doğumlar derken aileye yeni bir üye daha katılacak.

2İKİ YIL ÖNCE EVLENDİLER
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İKİ YIL ÖNCE EVLENDİLER

Buckingham Sarayı, iki yıl önce evlenen Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank'in bir bebek beklediğini duyurdu.

32021DE DÜNYAYA GELECEK
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2021'DE DÜNYAYA GELECEK

Yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Prenses Eugenie'nin hamile olduğu ve bebeğin 2021 yılında dünyaya geleceği belirtildi.

4INSTAGRAM HESABINDAN DA İLAN ETTİ
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INSTAGRAM HESABINDAN DA İLAN ETTİ

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğl Prens Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Eugenie de Instagram hesabından mutlu haberi duyurdu.

5YENİ YILDA YENİ BEBEK
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YENİ YILDA YENİ BEBEK

Prenses Eugenie, kocası Jack Brooksbank ile kendisinin 2021 yılının ilk döneminde bir bebek sahibi olacaklarını yazdı.

62018DE EVLENDİLER
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2018'DE EVLENDİLER

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank 2018 yılında evlenmişti. Meghan Markle ile Prens Harry de bu düğünde bir bebek beklediklerini aile üyelerine açıklamıştı.

7DÜĞÜN GÖLGEDE KALMIŞTI
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DÜĞÜN GÖLGEDE KALMIŞTI

Çift, bunu yaptıkları için Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in en mutlu gününde onları gölgede bırakmakla eleştirilmişti.

8KARNI SÖYLENTİLERE NEDEN OLMUŞTU
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KARNI SÖYLENTİLERE NEDEN OLMUŞTU

Prenses Eugenie iki hafta önce Londra'da görüntülenmiş ve karnının şişliği nedeniyle hamilelik söylentileri ortaya atılmıştı.

9İKİSİNDEN BİRİ HAMİLE DEMİŞLERDİ
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'İKİSİNDEN BİRİ HAMİLE' DEMİŞLERDİ

Ondan önce de ablası Prenses Beatrice, bir bebek mağazasından alışveriş ederken görüntülenmiş ve bunun üzerine ailenin takipçileri heyecanla bebek haberini beklemeye başlamıştı.

10BU PAYLAŞIMLA DUYURDU
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BU PAYLAŞIMLA DUYURDU

Anne olmaya hazırlanan Prenses Eugenie, mutlu haberi bu fotoğraf eşliğinde duyurdu.

11MUTLU ÇİFT
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MUTLU ÇİFT

Ailenin sosyal medya kullanan tek üyesi olan Prenses Eugenie, paylaşımında kocasıyla çekilen bu pozuna da yer verdi.

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