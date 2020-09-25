İngiliz kraliyet ailesine bebek geliyor: Resmi olarak açıklandı

Son iki yıldır düğünler, doğumlar derken aileye yeni bir üye daha katılacak.Buckingham Sarayı, iki yıl önce evlenen Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank'in bir bebek beklediğini duyurdu.Yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Prenses Eugenie'nin hamile olduğu ve bebeğin 2021 yılında dünyaya geleceği belirtildi.Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğl Prens Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Eugenie de Instagram hesabından mutlu haberi duyurdu.Prenses Eugenie, kocası Jack Brooksbank ile kendisinin 2021 yılının ilk döneminde bir bebek sahibi olacaklarını yazdı.Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank 2018 yılında evlenmişti. Meghan Markle ile Prens Harry de bu düğünde bir bebek beklediklerini aile üyelerine açıklamıştı.Çift, bunu yaptıkları için Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in en mutlu gününde onları gölgede bırakmakla eleştirilmişti.Prenses Eugenie iki hafta önce Londra'da görüntülenmiş ve karnının şişliği nedeniyle hamilelik söylentileri ortaya atılmıştı.Ondan önce de ablası Prenses Beatrice, bir bebek mağazasından alışveriş ederken görüntülenmiş ve bunun üzerine ailenin takipçileri heyecanla bebek haberini beklemeye başlamıştı.Anne olmaya hazırlanan Prenses Eugenie, mutlu haberi bu fotoğraf eşliğinde duyurdu. Ailenin sosyal medya kullanan tek üyesi olan Prenses Eugenie, paylaşımında kocasıyla çekilen bu pozuna da yer verdi.