Sarar İlkokulu, Ankara... En sağdaki cüce bendeniz!
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü.. İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
Arkadaşları ile sahneye çıkmış, gösteri yapan bu küçük adamı tanıdınız mı? Fotoğrafın sahibi şimdi Türkiye'nin ünlü seslerinden biri
DÜNÜN ÇOCUKLARI BUGÜNÜN YILDIZLARI
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
Şu sıralar 30'lu yaşlarının başında olan ve dizilerin aranan isimleri arasına adını yazdıran ünlü oyuncuyu, çocukluk fotoğrafına bakınca tanıyabildiniz mi?
Fotoğrafın sahibi 2007 Türkiye Güzeli Selen Soyder. Ünlü oyuncu fotoğrafını 1993 notu ile Instagram'da paylaştı...
12