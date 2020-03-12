Gündem DHA Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 17:40 , / 12 Mart 2020 - 17:40

Sarar ailesi dehşet anlarını anlattı

ESKİŞEHİR'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar (75) ve eşi Zehra Sarar (65) çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan (34) ile sevgilisi Alexandr Aricov’un (33) yargılanmasına devam edildi. İş insanı Cemalettin Sarar'ın eşi Zehra Sarar, maskeli olarak eve giren Alexandr Aricov için, "Onu gözlerinden ve şivesinden tanıdım. Alexandr'ı tanıdığımı orada söylemedim. Söyleseydim ya da belli etseydim ikimizde öldürebilirlerdi." dedi.