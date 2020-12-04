Kötü günler geride kaldı

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI Bundan iki yıl önce gözyaşları içinde böbrek nakli olduğunu ama bunu vücudu kabul etmediği için intiharı bile düşündüğünü itiraf eden genç oyuncunun sağlığına tam olarak kavuştuğu ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.