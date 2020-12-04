Kötü günler geride kaldı

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan genç oyuncu, nişanlısı ve bir grup arkadaşıyla birlikte tatilin tadını çıkarıyor.
Backgrid USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI
Bundan iki yıl önce gözyaşları içinde böbrek nakli olduğunu ama bunu vücudu kabul etmediği için intiharı bile düşündüğünü itiraf eden genç oyuncunun sağlığına tam olarak kavuştuğu ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.
2
Abone Ol
NİŞANLISI VE ARKADAŞLARIYLA TATİLDE
Önemli rollerinden birini üstlendiği Modern Family dizisiyle tanınan Sarah Hyland, nişanlısı Wells Adams ve arkadaşlarıyla birlikte Meksika tatilinde.
3
Abone Ol
BEYAZ BİKİNİ GİYDİ
30 yaşındaki Sarah Hyland, o gün grup olarak çıktıkları tekne gezisi için beyaz bir bikini giydi. Görüntüsünü aynı renkte, ağ şeklinde bir pareo ile tamamlayan Hyland'in keyfinin yerinde olduğu görüldü.
4
Abone Ol
TAMAMEN İYİLEŞTİ
Sarah Hyland, hem teknede hem de denize girdiğinde dans figürleri sergiledi. Bir süre önce sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu anlatan Hyland'in tamamen iyileştiği dikkat çekti.
5
Abone Ol
İKİ KEZ BÖBREK NAKLİ OLDU
Rol aldığı Modern Family dizisinde Haley Dunphy karakterini canlandıran Sarah Hyland, iki yıl önce, böbrek nakli olduğunu anlatmıştı.
6
Abone Ol
ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA ÇOK ÇEKTİ
Hyland, iki yıl önce verdiği bir röportajda, çocukluğundan bu yana böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu anlatmıştı.
7
Abone Ol
KABUS YENİDEN BAŞLADI
Hyland, 2012 yılında babasından yapılan böbrek nakliyle bir süreliğine de olsa sağlığına kavuştuğunu söyledi. Ancak 2017'de kabusun yeniden başladığını belirtti.
8
Abone Ol
İLK NAKİL 2012'DE
Self adlı dergiye konuşan Hyland, ilk böbrek naklini 2012 yılında olduğunu anlattı.
9
Abone Ol
'VÜCUDUM TEPKİ VERDİ'
Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan genç oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak iki yıl önce vücudum, nakledilen bu böbreğe tepki vermeye başladı. 2017'de de doktorlar babamın bana verdiği böbreği almak zorunda kaldılar. İşte ondan sonra depresyona girdim ve intiharı bile düşündüm."
10
Abone Ol
'SETTEN ÇIKIP DİYALİZE GİRİYORDUM'
Hayatının 26 yılını böbreklerindeki bu sağlık sorunuyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen Hyland, bir yandan dizi setine giderken bir yandan da diyalize girmek zorunda kaldığını itiraf etti.
11
Abone Ol
İKİNCİ NAKİL
Sonunda 2017 yılının eylül ayında ağabeyinin böbreğinin kendisiyle uyumlu olduğu ortaya çıkınca ikinci kez nakil oldu Hyland.
12
Abone Ol
HASTANEDE DOĞUM GÜNÜ
Genç oyuncu o süreçte yılbaşı ve doğum günü de dahil bütün önemli günlerini hastanede geçirdiğini belirtti.
13
Abone Ol
BİR OPERASYON DAHA
Bu ikinci böbrek naklinden sonra bir kez de endometriyozis nedeniyle operasyon geçirdiğini söyledi.
14
Abone Ol
ARTIK MUTLU VE RAHAT
Böbreklerindeki sorun nedeniyle yaşadığı zorlukları anlatırken ağlayan Sarah Hyland, artık gayet sağlıklı ve mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.