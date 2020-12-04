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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 09:42 | 

Kötü günler geride kaldı

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan genç oyuncu, nişanlısı ve bir grup arkadaşıyla birlikte tatilin tadını çıkarıyor.

Backgrid USA

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1KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI
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KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Bundan iki yıl önce gözyaşları içinde böbrek nakli olduğunu ama bunu vücudu kabul etmediği için intiharı bile düşündüğünü itiraf eden genç oyuncunun sağlığına tam olarak kavuştuğu ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.

2NİŞANLISI VE ARKADAŞLARIYLA TATİLDE
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NİŞANLISI VE ARKADAŞLARIYLA TATİLDE

Önemli rollerinden birini üstlendiği Modern Family dizisiyle tanınan Sarah Hyland, nişanlısı Wells Adams ve arkadaşlarıyla birlikte Meksika tatilinde.

3BEYAZ BİKİNİ GİYDİ
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BEYAZ BİKİNİ GİYDİ

30 yaşındaki Sarah Hyland, o gün grup olarak çıktıkları tekne gezisi için beyaz bir bikini giydi. Görüntüsünü aynı renkte, ağ şeklinde bir pareo ile tamamlayan Hyland'in keyfinin yerinde olduğu görüldü.

4TAMAMEN İYİLEŞTİ
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TAMAMEN İYİLEŞTİ

Sarah Hyland, hem teknede hem de denize girdiğinde dans figürleri sergiledi. Bir süre önce sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu anlatan Hyland'in tamamen iyileştiği dikkat çekti.

5İKİ KEZ BÖBREK NAKLİ OLDU
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İKİ KEZ BÖBREK NAKLİ OLDU

Rol aldığı Modern Family dizisinde Haley Dunphy karakterini canlandıran Sarah Hyland, iki yıl önce, böbrek nakli olduğunu anlatmıştı.

6ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA ÇOK ÇEKTİ
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ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA ÇOK ÇEKTİ

Hyland, iki yıl önce verdiği bir röportajda, çocukluğundan bu yana böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu anlatmıştı.

7KABUS YENİDEN BAŞLADI
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KABUS YENİDEN BAŞLADI

Hyland, 2012 yılında babasından yapılan böbrek nakliyle bir süreliğine de olsa sağlığına kavuştuğunu söyledi. Ancak 2017'de kabusun yeniden başladığını belirtti. 

8İLK NAKİL 2012DE
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İLK NAKİL 2012'DE

Self adlı dergiye konuşan Hyland, ilk böbrek naklini 2012 yılında olduğunu anlattı.

9VÜCUDUM TEPKİ VERDİ
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'VÜCUDUM TEPKİ VERDİ'

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan genç oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak iki yıl önce vücudum, nakledilen bu böbreğe tepki vermeye başladı. 2017'de de doktorlar babamın bana verdiği böbreği almak zorunda kaldılar. İşte ondan sonra depresyona girdim ve intiharı bile düşündüm."

10SETTEN ÇIKIP DİYALİZE GİRİYORDUM
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'SETTEN ÇIKIP DİYALİZE GİRİYORDUM'

Hayatının 26 yılını böbreklerindeki bu sağlık sorunuyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen Hyland, bir yandan dizi setine giderken bir yandan da diyalize girmek zorunda kaldığını itiraf etti.

11İKİNCİ NAKİL
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İKİNCİ NAKİL

Sonunda 2017 yılının eylül ayında ağabeyinin böbreğinin kendisiyle uyumlu olduğu ortaya çıkınca ikinci kez nakil oldu Hyland.

12HASTANEDE DOĞUM GÜNÜ
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HASTANEDE DOĞUM GÜNÜ

Genç oyuncu o süreçte yılbaşı ve doğum günü de dahil bütün önemli günlerini hastanede geçirdiğini belirtti.

13BİR OPERASYON DAHA
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BİR OPERASYON DAHA

Bu ikinci böbrek naklinden sonra bir kez de endometriyozis nedeniyle operasyon geçirdiğini söyledi.

14ARTIK MUTLU VE RAHAT
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ARTIK MUTLU VE RAHAT

Böbreklerindeki sorun nedeniyle yaşadığı zorlukları anlatırken ağlayan Sarah Hyland, artık gayet sağlıklı ve mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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