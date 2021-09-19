Şans Topu sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 19 Eylül Şans Topu canlı çekiliş sonuçları yayınlandı
Şans Topu sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleşen haftanın son Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Noter huzurunda tamamlanan 19 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan yayınlandı. Bu akşamki heyecan dolu Şans Topu çekilişinde 399.917,09 TL devretti. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 19 Eylül Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şans Topu sorgulama ekranı yayınlandı. 19 Eylül 2021 tarihli Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. 399.917,09 TL'lik ikramiye bir sonraki Şans Topu canlı çekilişine devretti. Şans Topu sonuçlarını aşağıdaki ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.
En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00'da çekiliyor.
3
ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.