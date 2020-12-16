Şans Topu sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline’da! İşte 16 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları!
Şans Topu sonuçları için meraklı bekleyiş bu akşam sona erdi. Millipiyangoonline.com'da canlı yayınla noter huzurunda gerçekleşen Şans Topu çekilişinin ardından, ikramiye kazandıran numaralar erişime açıldı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmesi olan çekilişte ikramiyeler Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden online olarak öğrenilecek. Gözler şimdi 16 Aralık Şans Topu sonuçlarında. İşte Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı ve bu akşamın kazandıran numaraları.
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16 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları noter huzurunda düzenlenen çekilişin ardından ilan edildi. Sisal Şans tarafından bu akşam saat 20.00’de canlı yayında yapılan çekilişin ardından Şans Topu sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 2, 12, 14, 22, 30 ve joker 6 oldu. İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam tamamlandı. Şans Topu sonuçları ile zengin olmak isteyenler hayallerine bir adım daha yaklaştı. Şans Topu çekilişleri çarşamba ve pazar günleri gerçekleşiyor.
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.