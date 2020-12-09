Şans Topu sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama: 9 Aralık Şans Topu sonuç sorgulama ekranı Millipiyangoonline.com'da
Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Şans oyunu sevenlerin ilgi gösterdiği Şans Topu çekilişinde bu haftanın ilk çekiliş heyecanı bu akşam yaşandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş sonrası, 9 Aralık Şans Topu sonuçları ilan edildi. Şans Topu'nda çıkan şanslı numaralar millipiyangoonline.com üzerinden online olarak sorgulanabilecek. Gözler şimdi bu akşamki Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralarda. İşte, 9 Aralık Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
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9 Aralık 2020 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçları bu akşam 20:00'da belli oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 11, 17, 20, 28, 29 ve joker 14 oldu. Kupon yaparak şanslarını denemek isteyen şans oyunu müdavimleri, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden çekilişin sonuçlarına odaklandı. Şans Topu sonuçları aşağıdaki link üzerinden sorgulanacak. İşte, 9 Aralık 2020 Şans Topu çekilişi hakkında bilgi...
Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam saat 20:00'da yapılan çekiliş sonrası açıklandı. Çekilişin hemen ardından kazandıran numaralar erişime açıldı. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.