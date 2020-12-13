Şans Topu sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama: 13 Aralık Şans Topu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da açıldı! İşte kazandıran numaralar
Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Şans oyunu tutkunları tarafından sabırsızlıkla beklenen Şans Topu çekilişi Sisal Şans tarafından canlı yayında ve noter huzurunda bu akşam millipiyangoonline.com'da gerçekleşti. Çekilişin ardından Şans Topu sonuç ekranı ile bilet sorgulamaları erişime açıldı. Gözler şimdi bu akşamki çekilişte kazandıran şanslı numaralarda. Peki, Şans Topu sonuçlarına göre hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 13 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranıyla ilgili ayrıntılı bilgiler..
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Şans Topu sonuçları bu akşam 20.00’de yapılan çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı. Bu akşamki çekilişte kazandıran numaralar, 5,9,10,28,33 ve joker 7 oldu. 13 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabileceksiniz. İşte, Şans Topu sonuç sorgulama ekranı.
13 Aralık tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Çekilişin hemen ardından Şans Topu'nda kazandıran numaralar erişime açıldı. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.