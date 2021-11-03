Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 3 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ilan edildi
Şans Topu sonuçları ilan edildi. Heyecanla beklenen haftanın ilk Şans Topu canlı çekilişi büyük ikramiyesi ile bu akşam sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda yapılan çekilişin hemen ardından 3 Kasım Şans Topu sonuçları millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı. 5+1 bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı çekilişte bu akşam 567.182,30 TL 1 kişiye çıktı. Gözler şimdi Şans Topu sonuç sorgulama ekranında. İşte, 3 Kasım 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye bilet sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler.
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Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Şans Topu çekilişinde 567.182,30 TL 1 kişiye çıktı. Heyecanla beklenen Şans Topu sonuçlarını aşağıdaki ekrandan online sorgulayabilirsiniz.
Heyecan dolu çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ilan edildi. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.