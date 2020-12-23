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GeriGündem Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 23 Aralık Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar
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Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 20:35 | 

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 23 Aralık Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar

Şans Topu sonuçları bu akşam yapılan çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu sevenlerin ilgi gösterdiği Şans Topu'nda bu haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiye için kupon yapan binlerce şans oyunu tutkunu, bu akşamın şanslı numaralarına odaklandı. 23 Aralık Şans Topu sonuçları millipiyangoonline.com'dan sorgulanabilecek. Şans Topu sonuçları zengin olmak isteyenlerin yine yüzlerini güldürecek. İşte, merakla beklenen Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

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23 Aralık 2020 tarihli Şans Topu çekilişi bu akşam tamamlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlan çekilişte kazandıran numaralar 2, 11, 25, 28, 33 ve joker 1 oldu. Merakla beklenen çekiliş sonrası, Şans Topu sorgulamaları erişime açıldı. Şans Topu sonuçlarınızı ve ikramiye sorgulamalarınızı aşağıdaki linkten yapabilirsiniz. İşte, Şans Topu sorgulama sayfası.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları noter huzurunda yapılan çekilişin ardından açıklandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

3ŞANS TOPUNUN KURALLARI
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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