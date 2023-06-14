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ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 14 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı; 913 bin TL devretti... (İşte kazandıran numaralar)

Güncelleme Tarihi:

#Şans Topu Sonuçları#Şans Topu Sorgulama#Milli Piyango
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 20:46

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı heyecan dolu canlı çekilişin ardından bu akşam açıklandı. 14 Haziran 2023 Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen çekilişin ardından bu akşamki Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Merakla beklenen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca 913.465,27 TL'lik büyük ikramiye devretti. Canlı çekiliş sonrası gözler Şans Topu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da çevrildi. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 14 Haziran 2023 Şans Topu sonuçları ve online ikramiye sorgulama sayfası...

1/3ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 14 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı; 913 bin TL devretti... (İşte kazandıran numaralar)

14 Haziran 2023 Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından haftada iki gün gerçekleşen Şans Topu'nda yeni bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Zengin olma hayali kuran şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından saat 20:00'da noter huzurunda gerçekleşti. Bu akşam Şans Topu'nda büyük ikramiye devretti, 5 bilen 10 kişi de 5.587,35 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıda yer alan millipiyangoonline.com ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Haziran Çarşamba günü canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye 5+1 bilen çıkmayınca devretti.

3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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