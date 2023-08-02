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Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (bilet/ikramiye) millipiyangoonline.com | 2 Ağustos 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu; 1.981.094,66 TL devretti!

Güncelleme Tarihi:

#Şans Topu Sorgulama#2 Ağustos Şans Topu Çekiliş Sonuçları#Şans Topu Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 21:02

Şans Topu çekiliş sonuçları ve hangi numaraların kazandırdığı çarşamba akşamı belli oldu. 2 Ağustos 2023 tarihli Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen çekilişin ardından bu akşamki Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı çekiliş sonrası erişime açıldı. Heyecanla beklenen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca tam 1.981.094,66 TL'lik büyük ikramiye devretti. Öte yandan 5 bilenler ve 4+1 bilenler diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Gözler şimdi Şans Topu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da. İşte, 2 Ağustos 2023 Şans Topu sonuçları ve online ikramiye sorgulama sayfası.

1/3Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (bilet/ikramiye) millipiyangoonline.com | 2 Ağustos 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu; 1.981.094,66 TL devretti

2 Ağustos 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından haftada iki gün gerçekleşen Şans Topu'nda yeni bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi odağı olan Şans Topu canlı çekilişi 2 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 20:00'da yayınlanan çekilişin hemen ardından Şans Topu sorgulama ekranı erişime açıldı. Merakla beklenen çekilişte büyük ikramiye devretti. Öte yandan 5 bilen 7 talihli ise 9.532,05 TL kazandı. Milli Piyango Online ekranından Şans Topu sonuç sorgulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye olarak belirlenen 1.981.094,66 TL devretti.

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3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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