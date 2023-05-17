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ŞANS TOPU SONUÇLARI sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) | Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Hangi numaralar çıktı? (886 bin TL devretti)

Güncelleme Tarihi:

#Şans Topu Sonuçları#Şans Topu Canlı Çekiliş Sonuçları#Milli Piyango
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 22:40

Şans Topu sonuçları heyecan dolu canlı çekilişin ardından bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen canlı Şans Topu çekilişi sonrası , 17 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen Şans Topu'nda 5+1 bilen çıkmayınca 886.702,61 TL devretti. Bu akşamki Şans Topu sonuçlarına göre 5 bilen 3 talihli ise 18.109,35 TL'nin sahibi oldu. Heyecanla beklenen Şans Topu sorgulamaları Milli Piyango Online'ın millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleşecek. Peki, Şans Topu çekilişinde hangi numaralar çıktı? Ne kadar devretti? İşte, 17 Mayıs 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama sayfası.

1/3ŞANS TOPU SONUÇLARI sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) | Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı Hangi numaralar çıktı (886 bin TL devretti)

17 Mayıs 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın 1. çekilişi tamamlandı. Merakla beklenen Şans Topu çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları ve kazandıran numaralar heyecan dolu çekilişin hemen ardından millipiyangoonline'da açıklandı. Çekilişte büyük ikramiye devrederken, 5 bilen 3 kişi de 18.109,35 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıda yer alan millipiyangoonline.com ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Mayıs 2023 Çarşamba günü canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye devretti.

3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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