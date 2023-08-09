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ŞANS TOPU SONUÇLARI sorgulama ekranı (bilet/ikramiye) Milli Piyango Online | 9 Ağustos 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu; 977 bin TL devretti!

Güncelleme Tarihi:

#Şans Topu Sorgulama#Şans Topu Çekiliş Sonuçları#Milli Piyango
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 20:50

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran şanslı numaralar heyecan dolu canlı çekilişin ardından bu akşam belli oldu. 9 Ağustos 2023 tarihli Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından çarşamba akşamı noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen çekilişin ardından bu akşamki Şans Topu sorgulama ekranı erişime açıldı. Merakla beklenen Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmayınca tam 977.647,34 TL ikramiye devretti. Çekilişin ardından şans oyunu meraklılarının gözü kulağı Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'a çevrildi. Peki, hangi numaralar çıktı? İşte, 9 Ağustos 2023 Şans Topu sonuçları ve online ikramiye sorgulama sayfası.

1/3ŞANS TOPU SONUÇLARI sorgulama ekranı (bilet/ikramiye) Milli Piyango Online | 9 Ağustos 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu; 977 bin TL devretti

9 Ağustos 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından haftada iki gün gerçekleşen Şans Topu'nda yeni bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Zengin olma hayali kuran şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği 9 Ağustos tarihli Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından saat 20:00'da noter huzurunda gerçekleşti. Merakla beklenen Şans Topu'nda büyük ikramiye devretti, 5 bilen 7 kişi ise 8.572,35 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıda yer alan millipiyangoonline.com ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye olarak belirlenen 977.647,34 TL devretti.

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3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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