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Şans Topu sonuçları sorgulama bilet ve ikramiye Milli Piyango Online | 31 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu (888 bin TL devretti)

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#Şans Topu Sonuçları#Milli Piyango#Şans Topu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 20:53

Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Heyecanla beklenen 31 Mayıs 2023 tarihli Şans Topu canlı çekilişi; Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen çekilişin ardından Şans Topu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com internet adresinden yayınlandı. Bu akşamki Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmayınca tam 888.771,74 TL'lik ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 5 kişi ise ikramiyenin sahibi oldu. Gözler şimdi bu akşamki Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sorgulama ekranında. İşte, 31 Mayıs 2023 Şans Topu sonuçları ve online ikramiye sorgulama sayfası.

1/3Şans Topu sonuçları sorgulama bilet ve ikramiye Milli Piyango Online | 31 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu (888 bin TL devretti)

31 Mayıs Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından haftada iki gün gerçekleşen Şans Topu'nda yeni bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi odağı olan Şans Topu canlı çekilişi bu akşam Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 20:00'da yayınlandı. Merakla beklenen çekilişte büyük ikramiye devrederken; 5 bilen 5 talihli de 10.897,45 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıda yer alan millipiyangoonline.com ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

31 Mayıs 2023 Çarşamba günü canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye devretti.

3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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