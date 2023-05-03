Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Şans Topu sonuçları sorgulama 2023 Milli Piyango Online ekranı | 3 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Şans Topu Sonuçları#Şans Topu Sorgulama Ekranı#3 Mayıs Şans Topu Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 21:06

Şans Topu çekiliş sonuçları 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü belli oldu. Heyecanla beklenen Şans Topu canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen çekilişin ardından Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com internet adresinden ilan edildi. Bu akşamki Şans Topu canlı çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen 1 talihli; 6.856.607,25, 5 bilen 10 talihli ise 8.261,45 TL'lik ikramiyeyi kazandı. Gözler şimdi Şans Topu sorgulama ekranında. İşte, 3 Mayıs 2023 Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı ve canlı çekilişle ilgili bilgiler.

1/3Şans Topu sonuçları sorgulama 2023 Milli Piyango Online ekranı | 3 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı

3 Mayıs 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım çarşamba günü sona erdi. Zengin olmak isteyenlerin beklediği Şans Topu canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de saat 20:00'da canlı yayınlandı. Merakla beklenen çekilişte büyük ikramiyeyi 1 kişi kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıda yer alan millipiyangoonline.com ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/33 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

3 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

3 Mayıs Çarşamba Şans Topu canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte büyük ikramiyeyi 1 kişi kazandı.

3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şans Topu Sonuçları#Şans Topu Sorgulama Ekranı#3 Mayıs Şans Topu Çekiliş Sonuçları