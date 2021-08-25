Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanır? 25 Ağustos Şans Topu sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Şans Topu sonuçları her hafta belirli tarihlerde gerçekleştirilen çekilişlerin ardından belli oluyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline’da yayınlanıyor. Peki, 25 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati
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Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından ikramiye kazandıran numaralar haftanın iki günü açıklanıyor. Çekiliş, çarşamba ve pazar olmak üzere haftada iki gün saat 20. 00'da düzenleniyor. 25 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.