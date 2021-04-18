Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanır? 18 Nisan Şans Topu sonuçları sorgula millipiyangoonline’da
Şans Topu çekilişi her hafta belirli tarihlerde düzenleniyor. Şans oyununu oynayanlar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Çekilişler, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor. Peki, 18 Nisan Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte Şans Topu çekiliş saati ve detaylar
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Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:30’da gerçekleştirilecek. Her hafta Şans Topu çekilişleri çarşamba ve pazar günleri düzenleniyor. Şans oyununu oynayanlar heyecanla kazandıran numaraların açıklanmasını beklemeye başladılar. 18 Nisan Şans Topu sonuçları canlı yayında düzenlenen çekilişin ardından açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden biletinizi sorgulayabilirsiniz.
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.