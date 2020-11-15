Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanır? 15 Kasım Şans Topu sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Şans Topu sonuçları her hafta canlı yayında yapılan çekilişlerin ardından duyuruluyor. Şans Topu çekilişleri her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Canlı yayında, noter huzurunda yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklanacak. Peki 15 Kasım Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte sorgulama ekranı ve detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Şans Topu çekilişi her hafta her hafta çarşamba ve pazar günleri yapılıyor. 1 ila 34 ( dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşan bu şans oyununda çekilişler saat 20.00’de yapılıyor. İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?Şans Topu çekilişi saat 20.00’de yapılacak. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.