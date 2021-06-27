Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 27 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da!
Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. Son çekilişinde 1.884.077 devreden Şans Topu'nda bu akşam büyük ikramiye sahibini arayacak. Sisal Şans tarafından noter huzurunda Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayında gerçekleşecek Şans Topu çekilişinin yayınlanmasının ardından ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline'da erişime açılacak. Aynı ekran üzerinden Şans Topu sonuç sorgulamaları gerçekleşecek. Peki, Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 27 Haziran Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar.
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27 Haziran Şans Topu çekilişi bu akşam 20.00'da gerçekleşecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan heyecan dolu çekilişte kazandıran numaralar ilan edilecek. Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden ikramiye sorgulamaları yapılabilecek. Heyecan dolu çekiliş tamamlandıktan sonra Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları ve sonuç sorgulamalarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.