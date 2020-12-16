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Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 09:46 | 

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 16 Aralık Şans Topu sonuçları millipiyangoonline’da olacak

Şans Topu sonuçları her hafta belirli günlerde yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor. Bu şans oyununu çekilişi çarşamba ve pazar günleri noter huzurunda yapılıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar açıklanıyor. Peki, 16 Aralık Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı

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Şans Topu çekiliş sonuçları noter huzurunda düzenlenen çekilişin ardından ilan ediliyor. 16 Aralık Şans Topu çekilişi Sisal Şans tarafından bu akşam saat 20.00’de canlı yayında yapılacak. Çekilişin yapılmasının ardından Şans Topu sonuçları millipiyangoonline’da sorgulanabilecek. İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Çekilişin yapılmasının ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2ŞANS TOPU NASIL OYNANIR
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

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