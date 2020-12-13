Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 13 Aralık Şans Topu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da olacak!
Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları tarafından sabırsızlıkla beklenen Şans Topu çekilişi Sisal Şans tarafından canlı yayında ve noter huzurunda bu akşam millipiyangoonline.com'da gerçekleşecek. Çekilişin ardından Şans Topu sonuç ekranından bilet numaranız ile çekiliş sonuçlarını öğrenebileceksiniz. Gözler şimdi bu akşamki Şans Topu çekilişinin sonuçlarında. Peki, Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 13 Aralık Şans Topu çekilişi ve sonuç sorgulama ekranıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Şans Topu sonuçları bu akşam 20.00’de yapılan çekilişin ardından belli olacak. Şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak. Şans Topu sonuçları ile zengin olmak isteyenler hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri yapılıyor. 13 Aralık Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabileceksiniz. İşte, Şans Topu sonuç sorgulama ekranı.
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.